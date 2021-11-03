FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp'in yıldızı Nainggolan Fenerbahçe maçıyla sahalara dönüyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, grupta çıktığı ilk 3 maçtan da istediği sonuçları alamadı. Sarı lacivertliler D grubu 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Belçika ekibi cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Antwerp'in yıldızı Nainggolan'ın bu maçta oynayabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Antwerp, dördüncü grup maçları kapsamında Fenerbahçe 'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesi Antwerp'te Radja Nainggolan sevinci yaşanıyor.
Het Belang van Limburg'un haberine göre Nainggolan, takıma dönerek çalışmalara başladı. Son 5 maçta forma giyemeyen Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında oynayabileceği aktarıldı.
Antwerp, Nainggolan'ın olmadığı süreçte sadece 1 galibiyet alabildi. Takımın ihtiyaç duyduğu isim olarak aktarılan Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.
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