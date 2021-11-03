Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske'den Fenerbahçe yorumu!
Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 4. maçında Royal Antwerp deplasmanına konuk olacak. Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Belçika ekibinin teknik direktörü Brian Priske, "Son haftalarda iyi değiller. Birkaç sakatlık da yaşadılar. Agresif oynayıp, Fenerbahçe'ye karşı sorun çıkartmaya çalışacağız. Etkili olmamız gerekiyor çünkü Avrupa'da çok fazla pozisyon elde edemiyorsunuz." dedi. İşte Priske'nin açıklamalarının tamamı... (FB spor haberi)
Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan önce açıklamalarda bulundu. Priske, "Eğer Avrupa'da kış aylarında da oynamak istiyorsak, kazanmak için her şeyi yapmak zorundayız. Avrupa Ligi'ndeki performansımıza göre bir puandan daha fazlasını hak edecek bir oyun ortaya koyduk ama o puanları alamadık. Sonuç olarak artık kazanmamız gerekiyor." dedi.
"FENERBAHÇE SON HAFTALARDA İYİ DEĞİL"
Fenerbahçe'nin son haftalarda iyi sonuçlar almadığını söyleyen Priske, "Son haftalarda iyi değiller. Birkaç sakatlık da yaşadılar. Agresif oynayıp, Fenerbahçe'ye karşı sorun çıkartmaya çalışacağız. Etkili olmamız gerekiyor çünkü Avrupa'da çok fazla pozisyon elde edemiyorsunuz." şeklinde konuştu.
"CORONA DÖNEMİNDE DE BOŞ STADYUMDA OYNADIK"
Maçın seyircisiz oynanmasına da değinen Danimarkalı teknik adam, "Takım olarak kendi içimizde odaklanmamız gerekecek. Taraftarsız oynamak bir bahane olmamalı. Corona döneminde de hep boş stadyumlarda oynadık" açıklamalarında bulundu.
"İLK MAÇTA İYİYDİK"
Son oynadıkları karşılaşmaları değerlendiren Priske, "Cercle Brugge karşılaşmasında gerçekten çok kötüydük. Oyuncular ve ben kendi eleştirilerimiz yaptık. Eğer iyi futbolla kazanamıyorsanız, bağlılık ve zihniyetle kazanmaya çalışmalısınız. Bunları Cercle mücadelesinde gördüm. Bağlılık ve zihniyet bu kulübün en çok değer verdiği iki konudur" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Antwerp'in hocası, "Gerçekten iyi futbol oynadığımızı gösterdiğimiz maçlar olduğunu düşünüyorum. Standart ve Charleroi maçları gibi, bunun dışında Fenerbahçe'ye karşı da iyi bir oyun ortaya koyduk. Arada bir herkesin kötü günü olabiliyor" dedi.
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