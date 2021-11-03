Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske’den Fenerbahçe yorumu!

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan önce açıklamalarda bulundu. Priske, "Eğer Avrupa'da kış aylarında da oynamak istiyorsak, kazanmak için her şeyi yapmak zorundayız. Avrupa Ligi'ndeki performansımıza göre bir puandan daha fazlasını hak edecek bir oyun ortaya koyduk ama o puanları alamadık. Sonuç olarak artık kazanmamız gerekiyor." dedi.