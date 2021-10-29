29 Ekim 2021, Cuma
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VALENCIA FORVETE GEÇİYOR
Vitor Pereira'nın galibiyet için iki aşamalı plan yaptığı belirlendi. 1- Sahasında bu sezon kaybetmeyen (3G/2B) rakibe karşı savunma güvenliği yine elden bırakılmayacak. Özellikle Serdar Gürler'e önlem alınacak. 2- Hücumda daha aktif olunacak. Bunun için defans oyuncuları dahil herkes ataklara destek verecek... Sarı- lacivertli çalıştırıcının yarın akşam Valencia'yı tekrar forvete çekip, asist desteği için de Mesut Özil ve İrfan Can'ı devreye alacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira sil baştan! İşte yeni sistem...
Fenerbahçe'de son karşılaşmalarda alınan başarısız sonuçların ardından Vitor Pereira, Samandıra'da 'alarm' seviyesini yükseltti. Portekizli hocanın, Konyaspor maçında farklı 11 sahaya süreceği öğrenildi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Son 5 resmi karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Samandıra'da 'alarm' seviyesi zirveye çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Vitor Pereira, ekibiyle birlikte rakibi her yönüyle mercek altına alırken, oyuncuları 3 puan konusunda uyardı. Portekizli hocanın, "Kayıplarımız fazlalaştı. Artık kazanıp yeni bir çıkış başlatmalıyız" dediği öğrenildi. Alanyaspor maçında oyun olarak iyi olsalar da skor üretmede yetersiz kaldıklarını da belirten tecrübeli çalıştırıcı, son vuruşlarda daha dikkatli olunmasını istedi.
VALENCIA FORVETE GEÇİYOR
Vitor Pereira'nın galibiyet için iki aşamalı plan yaptığı belirlendi. 1- Sahasında bu sezon kaybetmeyen (3G/2B) rakibe karşı savunma güvenliği yine elden bırakılmayacak. Özellikle Serdar Gürler'e önlem alınacak. 2- Hücumda daha aktif olunacak. Bunun için defans oyuncuları dahil herkes ataklara destek verecek... Sarı- lacivertli çalıştırıcının yarın akşam Valencia'yı tekrar forvete çekip, asist desteği için de Mesut Özil ve İrfan Can'ı devreye alacağı öğrenildi.
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