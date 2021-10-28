28 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Olympiakos Fenerbahçe Beko CANLI İZLE (Olympiakos-Fenerbahçe Beko CANLI SKOR)

Olympiakos-F.Bahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. Olympiakos-F.Bahçe Beko müsabakasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

Fenerbahçe Beko'nun maç öncesinde 2 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken; Yunan temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

CANLI SKOR

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 19-14 F.Bahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Olympiakos 45-34 F.Bahçe Beko

3. çeyrek oynanıyor: Olympiakos 53-40 F.Bahçe Beko

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OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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