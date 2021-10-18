FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya dikkat çeken soru! "Neden Sosa değil?"
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından hakem kararları yoğun eleştirilere tutulsa da Vitor Pereira'nın kararları da sorgulandı. Bir dönem Fenerbahçe forması dagiyen Tümer Metin, Portekizli teknik adamın Jose Sosa kararı yüzünden tepki gösterdi. İşte o sözler...
Ünlü yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Metin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sahaya sürdüğü 11 ve Jose sosa kararına tepki gösterdi. İşte Tümer Metin'in Sosa sözleri:
2. golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada değiller? Hocalar tarafından düşünmeyi adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar, antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar.
Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçmeyişini eleştiriyoruz zaten. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisserand'ı neden almadın 3 stoper devam etmedin?
Her ne kadar tartışılan hakem kararları olsa da Pereira'nın da kafa yorması gereken yerler olduğunu, 9 hafta tamamlanmışken söylemek istiyorum.
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