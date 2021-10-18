18 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Altay Bayındır soyunma odasının yolunu tuttu. Bordo mavili takımın taraftarlarının kendisine yoğun bir tepki göstermesi üzerine milli kaleci, tribünlere doğru el hareketleri yaptı. İşte o anlar ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...

Karşılaşma biter bitmez soyunma odasına giden sarı lacivertli eldiven Altay Bayındır, trübündeki bordo mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç kaleci, bunun üzerine tribünlere doğru el hareketleri yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Altay Bayındır'a soyunma odasına giderken tribünlerden bağırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...

İŞTE O ANLAR...

Genç kaleci bunun üzerine tribüne doğru el hareketleri yaptı. Bu hareketler sonrası sinirden deliye dönen taraftarlar genç kaleciye küfürler savurdu.

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