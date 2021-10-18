FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır Trabzonspor maçı sonrası tribünlerle atıştı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Altay Bayındır soyunma odasının yolunu tuttu. Bordo mavili takımın taraftarlarının kendisine yoğun bir tepki göstermesi üzerine milli kaleci, tribünlere doğru el hareketleri yaptı. İşte o anlar ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.

Karşılaşma biter bitmez soyunma odasına giden sarı lacivertli eldiven Altay Bayındır, trübündeki bordo mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç kaleci, bunun üzerine tribünlere doğru el hareketleri yaptı.



