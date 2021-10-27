27 Ekim 2021, Çarşamba

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimden Vitor Pereira'ya salvo! "Toparlan"

Yönetimden Pereira’ya salvo! Toparlan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol yemeyen Fenerbahçe, son 2 maçından ise mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira bir toplantı gerçekleştirirken, deneyimli çalıştırıcıya uyarı yapıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste 2 yenilgi alarak puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Ali Koç ile teknik direktör Vitor Pereira bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alanya karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getiren Portekizli "Son pas ve son vuruşlarda eksiğimiz var. Bu da benim sorumluluğumda. Daha iyi olacağız" diyerek başkana garanti verdi. Yönetim ise, "Ekibine ve sana güveniyoruz" dediği hocadan bir an önce toparlanma talep etti.

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