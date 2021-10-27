FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de neler oluyor? Şimdi de...
Süper Lig'de ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, savunmasıyla ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertliler daha sonrasında büyük bir düşüş yaşayarak stoper hattının hatalarından kaynaklı goller yedi ve puan kayıpları da beraberinde geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de sezona müthiş başlayan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Önce Trabzonspor, ardından da Alanyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.
Kanarya'da sezon başından itibaren müthiş bir performans sergileyen Attila Szalai ve Kim Min-Jae, son haftalarda yaptıkları hatalarla adeta takımlarını yaktılar.
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, ligdeki son 7 maç ile Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada ise kalesini savunamadı. Sarı- lacivertliler, üst üste 10 müsabakada gol yedi.
Bu maçlarda 17 kez ağları havalanan Kanarya, 8. haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıyken, 10. hafta sonunda bu alanda 5.'liğe kadar geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...