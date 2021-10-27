27 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de neler oluyor? Şimdi de...

Süper Lig'de ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, savunmasıyla ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertliler daha sonrasında büyük bir düşüş yaşayarak stoper hattının hatalarından kaynaklı goller yedi ve puan kayıpları da beraberinde geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de neler oluyor? Şimdi de...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Süper Lig'de sezona müthiş başlayan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Önce Trabzonspor, ardından da Alanyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de neler oluyor? Şimdi de...

Kanarya'da sezon başından itibaren müthiş bir performans sergileyen Attila Szalai ve Kim Min-Jae, son haftalarda yaptıkları hatalarla adeta takımlarını yaktılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de neler oluyor? Şimdi de...

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, ligdeki son 7 maç ile Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada ise kalesini savunamadı. Sarı- lacivertliler, üst üste 10 müsabakada gol yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de neler oluyor? Şimdi de...

Bu maçlarda 17 kez ağları havalanan Kanarya, 8. haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıyken, 10. hafta sonunda bu alanda 5.'liğe kadar geriledi.

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