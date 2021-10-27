Fenerbahçe Beko Barcelona maçı sonrası Ali Koç ve bir taraftar tartıştı! İşte o görüntüler
Fenerbahçe, EuroLeague'de Barcelona ile Ülker Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, son saniye basketiyle rakibine 74-76 mağlup oldu. Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Ülker Arena'da konuk ettiği Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...
ALANYASPOR MAÇINDA YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibine 2-1 yenilmişti. Hesapta olmayan mağlubiyetin ardından tribünler yönetimi istifaya davet etmişti.
'TARAFTARIN SERZENİŞİ HAKLI'
Tribünlerin tepkisini değerlendiren Başkan Ali Koç, "Taraftarın serzenişi haklı, bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı doldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler.
'7 SENEDİR ŞAMPİYONLUK BEKLİYORLAR'
Bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıda sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu. Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar" açıklamasını yapmıştı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Maçın son bölümünü benchin hemen arkasında heyecanla takip eden sarı-lacivertli kulübün Başkanı, son saniye basketiyle gelen talihsiz yenilginin ardından büyük üzüntü yaşadı.
ALİ KOÇ'A TEPKİ
Alanyaspor maçının ardından basketbolda da Barcelona'ya kaybedilmesi taraftarları kızdırdı. Ülker Arena'da bitiş düdüğüyle beraber bir kısım taraftar, mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.
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