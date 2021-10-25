FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası o isme flaş eleştiri! "Diego Rossi..."
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Mücadelenin ardından uzun yıllar Fenerbahçe'de kalecilik yapan Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira ve bazı isimler hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe'den ayrılan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, dün akşamki mağlubiyet sonrası Pereira'ya eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel 'Beni rahatsız eden tam da bu' diyerek değişiklikleri eleştirdi.
İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN O SÖZLERİ!
"Rossi diye bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Bazı maçlarda skora katkısı oldu evet ama Fenerbahçe futbolcusu mu? Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu Rossi mi? Birkaç pozisyon var, topları ezdi. Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın mazereti var. Rossi en çok oynayan oyunculardan biri ama topları ezdi."
"Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor."
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