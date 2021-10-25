25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası o isme flaş eleştiri! "Diego Rossi..."

Volkan Demirel’den o isme sert sözler! F.Bahçe futbolcusu mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Mücadelenin ardından uzun yıllar Fenerbahçe'de kalecilik yapan Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira ve bazı isimler hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe'den ayrılan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, dün akşamki mağlubiyet sonrası Pereira'ya eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel 'Beni rahatsız eden tam da bu' diyerek değişiklikleri eleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - "Bu bir dram!" Taraftar ve istifa açıklaması...

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN O SÖZLERİ!

"Rossi diye bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Bazı maçlarda skora katkısı oldu evet ama Fenerbahçe futbolcusu mu? Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu Rossi mi? Birkaç pozisyon var, topları ezdi. Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın mazereti var. Rossi en çok oynayan oyunculardan biri ama topları ezdi."

"Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli eski futbolcunun son hali şoke etti! F.Bahçeli eski futbolcunun son hali şoke etti!
Fenerbahçe için bu bir dram! Taraftar ve istifa açıklaması... "Fenerbahçe için bu bir dram!" Taraftar ve istifa açıklaması...
Yıldız isme sert eleştiri! Doğru düzgün orta yapamadı Yıldız isme sert eleştiri! "Doğru düzgün orta yapamadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör