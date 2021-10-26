FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de her maça farklı hücum hattı! Bu sezon 15 maçta...
Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, özellikle hücum hattı çok eleştiriliyor. Teknik direktör Vitor Pereira ise bu soruna henüz bir çözüm bulamazken, bu sezon 15 resmi maçın yalnızca 3'ünde aynı hücum hattıyla sahaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'deki 10 maçta 14, Avrupa'daki 3 karşılaşmada da 3 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 15 resmi karşılaşmanın 12'sinde farklı hücum hattıyla sahadaydı. Yalnızca 3 karşılaşmada Enner Valencia-Mesut Özil-Diego Rossi üçlüsünü kullanan teknik direktör Vitor Pereira, diğer müsabakalarda farklı isimlere forma verdi. Fotomaç'ın FutbolVerileri'nden derlediği habere göre; Portekizli hoca bu sezon hücum hattında Valencia, Mesut, Rossi, Samatta, İrfan Can, Zajc, Osayi, Muhammed, Berisha, Pelkas ve Serdar Dursun'u görev verdi. Savunmada Tisserand-Kim-Szalai'den vazgeçmeyen Pereira, hücum ile birlikte orta sahada da Gustavo'nun yanında şans verdiği isim konusunda istikrarlı olamadı, hemen her maç farklı bir futbolcuyu bu alanda oynattı.
RAKİP HÜCUM ÜÇLÜSÜ
Adana Demir Samatta-Mesut-İrfan Can
Helsinki Zajc-Mesut-İrfan Can
Antalyaspor Samatta-Osayi-Muhammed
Helsinki Valencia-Osayi-Mesut
Altay Valencia-Osayi-Mesut
Sivasspor Berisha-Mesut-Rossi
Frankfurt Valencia-Mesut-Rossi
Başakşehir Berisha-Pelkas-Muhammed
Giresunspor Valencia-Mesut-Rossi
Hatayspor Valencia-Berisha-Rossi
Olympiakos Valencia-Pelkas-Rossi
Kasımpaşa Berisha-Serdar-Rossi
Trabzonspor Valencia-Mesut-Rossi
Antwerp Valencia-Mesut-Berisha
Alanyaspor Serdar-Pelkas-Rossi
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