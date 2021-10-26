Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, özellikle hücum hattı çok eleştiriliyor. Teknik direktör Vitor Pereira ise bu soruna henüz bir çözüm bulamazken, bu sezon 15 resmi maçın yalnızca 3'ünde aynı hücum hattıyla sahaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'deki 10 maçta 14, Avrupa'daki 3 karşılaşmada da 3 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 15 resmi karşılaşmanın 12'sinde farklı hücum hattıyla sahadaydı. Yalnızca 3 karşılaşmada Enner Valencia-Mesut Özil-Diego Rossi üçlüsünü kullanan teknik direktör Vitor Pereira, diğer müsabakalarda farklı isimlere forma verdi. Fotomaç'ın FutbolVerileri'nden derlediği habere göre; Portekizli hoca bu sezon hücum hattında Valencia, Mesut, Rossi, Samatta, İrfan Can, Zajc, Osayi, Muhammed, Berisha, Pelkas ve Serdar Dursun'u görev verdi. Savunmada Tisserand-Kim-Szalai'den vazgeçmeyen Pereira, hücum ile birlikte orta sahada da Gustavo'nun yanında şans verdiği isim konusunda istikrarlı olamadı, hemen her maç farklı bir futbolcuyu bu alanda oynattı.

RAKİP HÜCUM ÜÇLÜSÜ

Adana Demir Samatta-Mesut-İrfan Can

Helsinki Zajc-Mesut-İrfan Can

Antalyaspor Samatta-Osayi-Muhammed

Helsinki Valencia-Osayi-Mesut

Altay Valencia-Osayi-Mesut

Sivasspor Berisha-Mesut-Rossi

Frankfurt Valencia-Mesut-Rossi

Başakşehir Berisha-Pelkas-Muhammed

Giresunspor Valencia-Mesut-Rossi

Hatayspor Valencia-Berisha-Rossi

Olympiakos Valencia-Pelkas-Rossi

Kasımpaşa Berisha-Serdar-Rossi

Trabzonspor Valencia-Mesut-Rossi

Antwerp Valencia-Mesut-Berisha

Alanyaspor Serdar-Pelkas-Rossi

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