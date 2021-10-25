25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli eski futbolcu Henri Bienvenu'nün son hali şoke etti!

F.Bahçeli eski futbolcunun son hali şoke etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Henri Bienvenu, sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamıştı. O dönem teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarlarıyla takıma katılan golcü futbolcunun son hali ise şoke etti. İşte o görüntü... | Son dakşka Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor gibi takımların formasını giyen Henri Bienvenu yeni kulübüyle şaşırttı. 33 yaşındaki Kamerunlu futbol hayatını devam ettiriyor. Ancak önceki takımları düşünüldüğünde bir hayli irtifa kaybetmiş durumda.

Bienvenu, Fransa'da 7. lige denk gelen Regional 2'deki Rosieres'in formasını giyiyor. L'Est eclair'in haberine göre tecrübeli forvet, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun bu kulübün olduğu Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DEN SONRA KARŞYERİ İNİŞE GEÇTİ

Henri Bienvenu, 2011 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edilmişti. Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertlilere büyük umutlarla alınan Kamerunlu oyuncu beklentileri karşılayamadı.

ESKİŞEHİRSPOR'DA DA OYNADI

Fenerbahçe'de çıktığı 41 karşılaşmada 8 gol atan Bienvenu ardından Zaragoza'ya kiralanmış, 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Kamerunlu futbolcu, Fransa'da Troyes takımının da formasını giydi.

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