24 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarın protestosuna yanıt verdi!

Pereira’dan protestolara yanıt!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. . 2 kere gelip, 2 gol attılar. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor. Savaşmaya devam edeceğiz."

"Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Taraftarlarımız için çok üzgünüm, 2. gole kadar bizi çok desteklediler. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."

"Yoğun maç takviminden dolayı istediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık. Milli takımlara giden oyuncularımız oldu. Bu seviyeyi koruyamadık. Ancak bugün çok iyi mücadele ettik, her şeyimizi verdik sahada."

"Protestolar normal. Taraftarlar, bu kulübün ruhu. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftarlarımız için bir sonraki maçta 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Pereira'dan protestolara yanıt! Pereira'dan protestolara yanıt!

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