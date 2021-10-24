Fenerbahçe'de Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarın protestosuna yanıt verdi!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. . 2 kere gelip, 2 gol attılar. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor. Savaşmaya devam edeceğiz."
"Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
"Taraftarlarımız için çok üzgünüm, 2. gole kadar bizi çok desteklediler. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."
"Yoğun maç takviminden dolayı istediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık. Milli takımlara giden oyuncularımız oldu. Bu seviyeyi koruyamadık. Ancak bugün çok iyi mücadele ettik, her şeyimizi verdik sahada."
"Protestolar normal. Taraftarlar, bu kulübün ruhu. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftarlarımız için bir sonraki maçta 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...