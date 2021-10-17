17 Ekim 2021, Pazar
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Vitor Pereira Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu öncesi sarı lacivertlilerde, Teknik Direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli hocanın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:
"Bizim için milli ara normal geçti, sakat oyuncularımızı geri döndürmek için iyi çalıştık. Normal bir periyot olmuyor tabii ama hazırlıklarımızı iyi yaptığımızı düşünüyorum."
"Bizim planımız kendi oyunumuzu oynamak, pres yapmak ve hırslı olmak. Biz sezon sonu şampiyon olabilecek bir ekibiz, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."
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