Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmadan 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelede pek çok pozisyon bulan ancak bu fırsatları değerlendiremeyen sarı lacivertli oyuncular, maçın son anlarında gelen gole engel olamayınca Ülker Stadyumu'nda moraller dibe vurdu. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar, futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe 10. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a son anlarda gelen golle 2-1 mağlup oldu.

Mücadele sırasında yakalanan pozisyonları bir bir harcayan sarı lacivertli futbolcular taraftarların tepkisini toplarken, teknik direktör Vitor Pereira da oyuna geç mücahale ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu gol ve maçın 2-1'lik yenilgi ile bitmesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

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