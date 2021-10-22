Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası Mesut Özil'den tekme açıklaması! "O hareketim..."
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bırakırken, oyundan çıkarken tepki göstermişti. Konuyla ilgili deneyimli yıldızdan açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe Antwerp'i konuk etti ve 2-2'lik eşitlikle maç sonra erdi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bırakan Mesut Özil, oyundan çıkarken su şişelerini tekmelemişti.
Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli yıldız, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" dedi.
İşte o paylaşım:
Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam! 💛💙 #M1Ö— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2021
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