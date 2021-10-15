15 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın 5'er maddelik imha planı

Lider konumda bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, bordo-mavililer ise bu maçtan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Vitor Pereira, rakiplerini sıkı bir şekilde analiz etti ve imha planlarını hazırladı. İşte teknik adamların 5 maddelik o planları... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS FB haberi)

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2021

TRABZONSPOR

İLK 15 DAKİKADA GOL BULUNACAK

Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

1. BÖLGEDE TOP KAYBI YASAKLANDI

Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

MESUT ÖZİL'E BOŞ ALAN YOK...

Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

SİNİRLERE HAKİM OLUNACAK...

Sinir ve paniğe yer yok. Erken sarı kartlar takımı oyundan düşürebilir. Sakin kalmak ve oyunda 11 kişi ile kalmak çok önemli. Gereksiz stres seri hataları da beraberinde getirir.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

CORNELIUS KENARLARDAN BESLENECEK

Cornelius havadan daha güçlü. Takımın 1 numaralı golcüsüne istediği toplar atılacak. Sürekli beslenecek ve gol şansı en yüksek düzeyde tutulacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

FENERBAHÇE

SANTRAYLA BERABER PRESE BAŞLANACAK

Oyun geride kabul edilmeyecek. Trabzon'un zayıf yanı savunma. Bu yüzden rakibin savunmasına yakın oynamanın en kestirme yolu pres yapmak. Rakibin hata yapması sağlanacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

1. BÖLGEDEN ÇOK HIZLI ÇIKILACAK

Trabzon pres gücü yüksek bir takım. Baskı yemeye davetiye çıkartılmayacak. Bunun yerine birinci bölgeden mümkün olan en kestirme yoldan çıkılıp rakip sahaya geçilecek.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

DEFANS ARKASINA KOŞU YAPILACAK

Trabzon'un savunma zaaflarının üzerine gidilecek. Takımdaki çabuk ayaklar kullanılacak. Defans arkasına koşularla pozisyon aranacak ve rakibin dengesi bozulacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

KALEYE YAKIN FAUL YAPMAK YASAK

Trabzon'da başta Bakasetas olmak üzere frikikleri iyi kullanabilen isimler var. Kenarlardan da faul yapılıp rakibin uzun golcüsü Cornelius'a davetiye çıkartılmayacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira’nın 5’er maddelik imha planı

BAKASETAS&NWAKAEME'YE BOŞ ALAN YOK

Trabzon'un hücumda en haraketli isimleri Bakasetas ve Nwakaeme... Bu iki oyuncuya yakın oynanacak. Kaleye yüzleri döndürülmeyecek...

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Başakşehir - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu Başakşehir - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz... Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz...
Avcı ve Pereira karşı karşıya! Taktikler savaşacak Avcı ve Pereira karşı karşıya! Taktikler savaşacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör