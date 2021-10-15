TRABZONSPOR-FENERBAHÇE HABERLERİ: Derbide taktik savaşı! İşte Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın 5'er maddelik imha planı
Lider konumda bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, bordo-mavililer ise bu maçtan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Vitor Pereira, rakiplerini sıkı bir şekilde analiz etti ve imha planlarını hazırladı. İşte teknik adamların 5 maddelik o planları... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS FB haberi)
TRABZONSPOR
İLK 15 DAKİKADA GOL BULUNACAK
Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.
1. BÖLGEDE TOP KAYBI YASAKLANDI
Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.
MESUT ÖZİL'E BOŞ ALAN YOK...
Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.
SİNİRLERE HAKİM OLUNACAK...
Sinir ve paniğe yer yok. Erken sarı kartlar takımı oyundan düşürebilir. Sakin kalmak ve oyunda 11 kişi ile kalmak çok önemli. Gereksiz stres seri hataları da beraberinde getirir.
CORNELIUS KENARLARDAN BESLENECEK
Cornelius havadan daha güçlü. Takımın 1 numaralı golcüsüne istediği toplar atılacak. Sürekli beslenecek ve gol şansı en yüksek düzeyde tutulacak.
FENERBAHÇE
SANTRAYLA BERABER PRESE BAŞLANACAK
Oyun geride kabul edilmeyecek. Trabzon'un zayıf yanı savunma. Bu yüzden rakibin savunmasına yakın oynamanın en kestirme yolu pres yapmak. Rakibin hata yapması sağlanacak.
1. BÖLGEDEN ÇOK HIZLI ÇIKILACAK
Trabzon pres gücü yüksek bir takım. Baskı yemeye davetiye çıkartılmayacak. Bunun yerine birinci bölgeden mümkün olan en kestirme yoldan çıkılıp rakip sahaya geçilecek.
DEFANS ARKASINA KOŞU YAPILACAK
Trabzon'un savunma zaaflarının üzerine gidilecek. Takımdaki çabuk ayaklar kullanılacak. Defans arkasına koşularla pozisyon aranacak ve rakibin dengesi bozulacak.
KALEYE YAKIN FAUL YAPMAK YASAK
Trabzon'da başta Bakasetas olmak üzere frikikleri iyi kullanabilen isimler var. Kenarlardan da faul yapılıp rakibin uzun golcüsü Cornelius'a davetiye çıkartılmayacak.
BAKASETAS&NWAKAEME'YE BOŞ ALAN YOK
Trabzon'un hücumda en haraketli isimleri Bakasetas ve Nwakaeme... Bu iki oyuncuya yakın oynanacak. Kaleye yüzleri döndürülmeyecek...
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