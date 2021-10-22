FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Newcastle United'dan Mesut Özil'e kanca
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, büyük umutlarla gelse de bir türlü istikrar sağlayamadı. Zaman zaman golleriyle ve oyunuyla takıma büyük katkı sağlasa da Özil'in genel olarak performansı eleştirilmeye başlandı. Yıldız oyuncunun Kanarya'daki geleceği tartışılırken ortaya flaş bir iddia atıldı. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, yeni sahiplerinin ardından Mesut Özil'i transfer edeceği ifade edildi. İşte detaylar... | FB haberleri
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmelemişti.
Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı. Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.
Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu gözlenirken, su şişelerini tekmeleyerek karardan memnun olmadığını net bir şekilde gösterdi.
NEWCASTLE İDDİASI!
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Kulübün adı bu hamleden sonra birçok transfer haberiyle beraber anılıyor.
Yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Özil, sarı lacivertli formayla 22 resmi maçta oynadı. Yıldız oyuncu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 33 yaşındaki Mesut Özil, 2013-2021 arası 8 sene Premier Lig'de Arsenal forması giymişti.
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