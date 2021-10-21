21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den sert tepki! Su şişelerini tekmeledi

Mesut Özil’den sert tepki! Su şişelerini tekmeledi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, D grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımını ağırladı. Sarı lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın 66. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil, Vitor Pereira tarafından oyundan çıkarıldı. 33 yaşındaki futbolcu, bu karara sert tepki göstererek kenardaki su şişelerini tekmeledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk 2 şansını zora soktu. Kadıköy'de Antwerp ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı. Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bıraktı.

MESUT ÖZİL NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu görüldü. 33 yaşındaki yıldız, yedek kulübesinin önüne doğru geldiği bölümde yerde duran su şişelerine tekme attı.

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