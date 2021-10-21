FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya siftah peşinde! İşte Fenerbahçe Antwerp maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Antwerp'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler 2 maçta 1 puan toplarken, bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve siftah yaparak Avrupa'da iddiasını sürdürmek istiyor. İşte Fenerbahçe Antwerp maçı muhtemel 11'leri... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Fotomaç'ın haberine göre; Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenilmişti. Kanarya, Antwerp'i mağlup ederek hem ilk galibiyetini almayı hem de Trabzonspor maçı sonrası bozulan moralleri düzeltmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - ANTWERP MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi, Mesut, Rossi, Ferdi, Berisha.

Antwerp: Butez, Dessoleil, Almeida, Bataille, Delaet, Yusuf, Verstraete, Fischer, Balikwisha, Frey, Benson.

FENER'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp'e karşı forma giyemeyece. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da görev alamayacak.

7.RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Anderlecht ile 6 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 7 gol yedi.





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