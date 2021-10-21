21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Antwerp maçı ŞİFRESİZ CANLI | Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl şifresiz izlenir?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Royal Antwerp ile evinde kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Futbolseverler maçın başlamasına kısa bir süre kala, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Arama motorlarında, Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl şifresiz izlenir? Fenerbahçe maçı şifresiz izle!, Fenerbahçe - Antwerp maçını canlı izle" gibi sorgular yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 3. hafta maçında Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte o liste...



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