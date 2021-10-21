Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda CANLI ŞİFRESİZ yayınlanacak? Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, D grubu 3. maçında Antwerp'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve maçın şifresiz yayınlanacağı kanal da yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında, "Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl şifresiz izlenir? Fenerbahçe maçı şifresiz izle!, Fenerbahçe - Antwerp maçını canlı izle" gibi sorgular yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 3. hafta maçında Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte o liste...

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