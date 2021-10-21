Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol dünyasının en ünlü ilk 10 yıldızı arasında gösterildi. Ruslar’ın Soccer.ru sitesinin yaptığı analizde "İstatistikler yalan söylemez. Mesut Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi" ifadeleri kullanıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Rus basını, Fenerbahçeli Mesut Özil'i futbol tarihinin en değerli 10 yıldızı arasında gösterdi. Fotomaç'ın, Soccer.ru adlı siteden derlediği, 'İnsanlar birer semboldür. Futbol dünyasının en ünlü ilk 10'u' başlıklı analizde Özil için, "İstatistikler yalan söylemez. Mesut Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi. Real Madrid'de önemli bir rol oynadı. Ancak; Arsenal'deki istatistikleri bir sürü soru işareti oluşturdu ve Premier Lig'de yeterli desteği alamadı. Özil, oynadığı takımların çoğunda ve Alman Milli Takımı'nda başarılar yaşadı. Tartışmalı bir karakter ama kimse Mesut Özil'in sahada başarısız olduğunu söyleyemez" ifadeleri kullanıldı



İŞTE RUSLAR'IN EN ÜNLÜ İLK 10'U



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