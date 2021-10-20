FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan ince ayar! Antwerp maçında sürpriz
Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup maçında Anwerp ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Vitor Pereira, kadroya ince ayar çekecek. Portekizli çalıştırıcı; Antwerp’e karşı Mesut, Valencia, Rossi, Crespo ve Novak’ı yedek kulübesinde oturtacak. Serdar, Berisha, Pelkas, Sosa ile Tisserand ise ilk 11’de oynayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de haftayı Trabzonspor yenilgisiyle kapatan ve zirveden olan Fenerbahçe, gözünü yarın Antwerp ile oynanacak Avrupa Ligi maçına dikti. Bu kulvarda iddiasını sürdürebilmesi için galibiyetten başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, eksiklerin dönmesiyle kadroda değişikliğe gidecek.
Fotomaç'ın haberine göre, uzun süren sakatlıktan kurtulan Marcel Tisserand, Kim ve Szalai ile birlikte 3'lü savunmadaki yerini alacak. Sakatlığını tamamen atlatan diğer isim Jose Sosa da orta alanda Gustavo ile birlikte görev yapacak.
Teknik direktör Pereira, önde ise çift forvetle gol arayacak. Serdar Dursun ile Berisha'yı birlikte sahaya sürecek olan Portekizli hoca, bu ikilinin arkasında Pelkas'ı oynatacak.
Portekizli hocanın son oynanan Trabzonspor maçının kadrosundan Mesut Özil, Valencia, Rossi, Crespo ve Novak'ı ise kulübeye çekmesi bekleniyor.
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