Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Antwerp maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler... | FB haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçına çıkacak. İlk 2 maçta Frankfurt ile berabere kalan ve Olympiakos'a mağlup olan Kanarya, bu maçı kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Antwerp maçı Saat kaçta? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. maçında sahasında Royal Antwerp ile karşılaşacak.
İlk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, ikinci maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler rakibini mağlup edip ilk 3 puanını kazanmak istiyor.
FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı 21 ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI BİLET FİYATLARI
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK 600,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL
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