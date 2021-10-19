19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ali Koç, Erol Bilecik, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel PFDK'ya sevk edildi!

Derbinin faturası belli oldu! F.Bahçe’den 4 isim PFDK’da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'de Trabzonpor - Fenerbahçe maçı sonrası 4 isim PFDK'ya sev edildi. Sarı lacivertlilerde, Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketler, Erol Bilecik, sportmenliğe aykırı hareket, Altay Bayındır sportmenliğe aykırı hareket ve Bright Osayi-Samuel de sosyal medyadan hakaret gereçekesiyle PFDK'ya gönderildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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