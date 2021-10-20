FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'ın düşüşünde Michael Kraft etkisi!
Karadağ ile oynanan milli maçta ve Trabzon maçındaki baraj hataları, Sivas karşılaşmasında yaptırdığı penaltı sonrası dikkatler Altay Bayındır'ın üzerine çevrildi. Altay'ın eski kaleci antrenörü Kraft'ın eksikliğini hissettiği iddia edildi. Kraft'ın, Altay'ın gelişiminde büyük katkısı olmuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır son dönemlerde yaptığı hatalar sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta yenilen son golde barajın kurulmasındaki hata, son Trabzon maçında yenilen ilk golde yine baraj hatasının olması dikkat çekti. Yine Sivas maçında da yenilen golde de Altay topu kaybettikten sonra penaltıya sebebiyet vermişti.
AYRILIK SONRASI HATALAR ZİNCİRİ GELDİ
Üst üste gelen bu hataların sebebi sorgulanmaya başlandı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Altay Bayındır'ın Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'ın ayrılmasından sonra bu hataları yaptığı ve Alman çalıştırıcının eksikliğini hissettiği iddia edildi.
GELİŞİMİNDE BÜYÜK KATKISI OLMUŞTU
Zira Alman kaleci antrerörü Michael Kraft, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrasındaki gelişiminde ciddi katkıları olmuştu. Michael Kraf 7 Ağustos 2020 tarihinrde göreve başlamış, 3 Eylül 2021 tarihinde de Fenerbahçe'deki görevine son verilmişti. Altay, genelde başarılı bir grafik yakalasa da yaptğı hatalarla da gündeme gelmeye devam ediyor.
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