19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının hakemi belli oldu!

Antwerp maçının hakemi açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için oldukça önemli olan mücadeleyi Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsicimiz Fenerbahçe'nin kendi evinde Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 21 Ekim Perşembe saat 19.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın hakemi de açıklandı.

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Ivanov yönetecek.

Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ve Roman Usachev yapacak.

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