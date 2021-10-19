19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın'dan Mesut Özil için olay sözler! "Koşmak gibi bir derdi yok"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu. Sarı lacivertliler 3-1 biten maçın ardından liderliği de rakibine bırakmış oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın Mesut Özil sözleri ise dikkat çekti. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Haftanın derbisinde liderlik el değiştirdiyse, sebebi iki teknik adam arasındaki düşünce kalitesidir. Abdullah Avcı'nın takımını hücum oynamaya motive etmesiyle, Pereira'nın çok adamla savunmaya kaçması arasındaki cesaret farkının yansıması maçın da sonucudur liderliğin de.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Fenerbahçe'nin en çok güvenilen adamlarının yaptıkları hatalar başrole çıksa da onları hataya zorlayan Trabzonsporlu futbolcuların emekleri hatalardan çok daha değerlidir. O yüzden Fenerbahçe sebepsizce yenilmemiş Trabzonspor boşuna kazanmamıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Bir adamın kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe takımı yok oluyorsa var olan bir sistemden söz edilemez. Korkuların yarattığı sistemin içinde yok olmaktan bahsedilir. Fenerbahçe ilk kez 10 kişi oynamadı ama özellikle ikinci yarıda neredeyse kaleye yaslanacak kadar savunma ağırlıklı oynadığını pek görmemiştim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Görünen bir gerçek var; Fenerbahçe Mesut Özil'le sahaya çıktığı her maçta orta alanı rakibine kaptırmaya mahkumdur. "Nasılsa namım yürüyor" diyen Mesut Özil'in koşmak gibi bir derdi yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Futbol durarak oynansa krallığı ona verirler ama bu şartlar altında ona forma veriliyorsa bir sebebi olmalı. Bunu da en iyi biçimde Pereira cevaplar; "bu adamı oynat" baskısı altında değilse eğer!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Trabzonspor'a gelince üst katlardaki en istikrarlı takım duruşu Trabzonspor'a aitse, bunun alkışları da Abdullah Avcı'ya aittir. Teknik direktörlükte kalitenin ve futbolda bilimselliğin en özel fotoğraflarından birine.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Kimileri vardır bilgisayarda futbol oyunu oynar, kimileri takımların hayatıyla oynar. Abdullah Avcı en olumsuz şartlarda bile futbol oynatmanın derdindedir. O yüzden futbolun kaliteli tarafında ismi de özeldir duruşu da.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Hakemlerden şikayetler bitmiyor ve bitmesi de asla mümkün olmayacak. Meseleye iki taraftan bakmak gerekiyor. Bu ülkede haksız yere yargılanan kulüp başkanlarını gördük de sahanın ortasında cinayet işleyen bir hakemin mahkemelerde yargılandığını göremedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın’dan Mesut Özil için olay sözler! Koşmak gibi bir derdi yok

Buna karşılık, hakemlerin bahşişini havada kapmak için takla atan teknik adamlar ve başkanlar varken, kimsenin adalet derdinde olduğunu sanmıyorum.

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