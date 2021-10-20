Fenerbahçe’de PFDK şoku yaşanıyor! En ağır ceza Osayi-Samuel’e...

Altay sportmenliğe aykırı hareketten 1-3 maç ceza alacak. "Sakın bana ceza vermeyin" diyen Koç ise 21-60 gün hak mahrumiyeti ile karşı karşıya. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeden sevk edilen Samuel ise 3-7 maç ile cezalandırılabilir.

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor maçından sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik ile futbolcular Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Koç, bilecik ve Altay, Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Sportmenliğe Aykırı Hareket' başlıklı 36. maddesinden disipline gönderildi.