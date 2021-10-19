Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor flaş değerlendirmesi!
Süper Lig'de ilk 9 haftanın sonuna gelinirken, bu hafta flaş sonuçlar alındı. Şampiyonluk yarışını sürdüren 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kıyasıya mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları da hafta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
- Trabzonspor namağlup lider. Teknik direktör Abdullah Avcı büyük bir istikrara imza attı. Gelecek süreci nasıl görüyorsunuz?
İSKENDER GÜNEN: Avcı, geldiği günden bugüne kadar yaptığı katkıları gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. Şu an 21 maç yenilgi yüzü görmeyen bir takımdan söz ediyoruz. 9 haftanın sonunda ise ligin namağlup lideri. Bundan sonra nereye kadar gidebilir? Yıllardır beklenen şampiyonluk hasreti bu sezon son bulabilir mi? Ya da vuslat her zaman olduğu gibi başka bahara mı kalır? Bu sorulara verilecek yanıt ilerleyen süreçlerde ortaya çıkar. Yalnız herkesin bilmesi gereken, bir çiçekle bahar gelmez. Sezon içi sakatlıklar, cezalar dolayısıyla eksilmeler yaşanması normal. Ama şu an Avcı'nın elinde geçen sezona göre zengin bir kadrosu var. İstikrarlı sonuçlar ve beklenen hedefe ulaşabilmek için kenardan gelen oyuncuların katkılarının önemli olduğu gerçeğini hesaba katarsak ilerleyen haftalarda istikrarlı yapıyı devam ettireceklerini düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı ile Trabzonspor etle tırnak gibi oldu. Abdullah hoca, oyuncularıyla mükemmel bir diyalog kurdu ve sezon başında belirlediği mevkilere istediği transferleri de yaptırdı. 3 büyük takımın Avrupa'da olduğunu hatırlatıp Trabzon'un sadece ligde oynamasının bir avantaj olduğunu belirtirim. Avcı'nın önündeki en büyük engel ideal kadrosundaki oyuncuların sakatlık yaşamalarıdır. Örneğin; Hamsik'in yeri dolmadı, çünkü ilk 11'in dışında kulübeden katkı verecek oyuncu sayısı maalesef çok az. Ama bu zafiyete rağmen Trabzon, keyif veren oyunuyla haklı bir liderlik yaşıyor.
ARTIK OYUN OTURDU
GÜRCAN BİLGİÇ: Lider olmak, geçen seneden beri yapılan planlarda, kremanın üzerindeki çilektir. Avcı önce oyunu oturttu, sonra da oyuna uygun transferler yaptı. Fenerbahçe maçında en önemli kozu Hamsik yoktu. İkincisi (Nwakaeme) sakatlanıp çıktı. Yine de 10 kişi kalmış rakibini ikisi duran toptan gelen gollerle geçti. Yani; hücum aksiyonlarında sorun yaşadı. Şimdi işi daha zor. Fenerbahçe'yi yenmek, taraftardaki beklentiyi de yükseltecektir. Galatasaray ile de oynadığına göre sadece Beşiktaş maçı hedef olarak gözüküyor. Şu anda fikstür avantajı da ellerinde.
FATİH DOĞAN: Trabzonspor sağlam adımlarla yürüyor. En büyük değişim yönetim, teknik kadro ve taraftardaki hemen demoralize olan kırılgan tavır ortadan kalktı. Psikolojik olarak güçlüler. Avcı başta olmak üzere kolay kolay büyük maçlarda paniklemiyorlar. Oturmuş ve güçlü bir kadroları var. Geçen seneden beri ilmek ilmek gelişiyorlar. Hak ettikleri yerdeler.
AHMET ÇAKAR: Trabzonspor şampiyonluğun en önemli favorisidir. Avcı, Trabzon için önemli bir kazançtır, iyi bir kadro kurdu, camia kenetlendi ve belki de bu sene yıllar sonra gelecek o sene olacak.
GALATASARAY'IN İLACI MARCAO!
- Galatasaray kazandı ama futbolu ile eleştiriliyor. Skor mu önemli oyun mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray ilginç bir grafik sergiliyor. Gençleştirilen takım Avrupa'da alkışlanan oyun sergiliyor, ligde ise mehter takımına benziyor. G.Saray'ın bir oyun liderine, orta sahada oyunu kurabilecek bir beyne ve Onyekuru, Bruma ve Rodrigues gibi hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var. Ancak Marcao'nun dönüşü G.Saray'ın oyununun iyiye gideceğine işarettir. Avrupa'daki maçlara bakınca başarılı oyunun şifresinin Marcao olduğunu söyleyebilirim.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önemli olan kazanmak" cümlesi, sadece memnuniyetsizliğin üstünü örtmektir. Konya maçında, önceki karşılaşmalardan farklı değildi. Sayıca eşitsiniz, kendi sahanızdasınız ve top yüzde 70 rakipte. Bunun adı 'taktik' değil, yetersizliktir. G.Saray buna çare üretemiyorsa, bundan sonraki sorunları da çözemez. Konyaspor'un boş kaleye kaçırdığı gol, aslında Fatih Terim'i kurtardı.
İSKENDER GÜNEN: G.Saray, büyük takım kimliğinden uzak. Konyaspor maçında, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında top eğer yüzde 70 Konya'daysa herhalde konuşacak bir şey yok. Yeni transferlerden kendilerinden çok şey beklenen Rumen Cicaldau ve de Morutan sıradan oyuncular görünümünde. Saha içi organizasyonunda sorunları olan G.Saray'ın bu görüntü içinde hedefe ulaşabilmesi çok zor.
AHMET ÇAKAR: G.Saray müthiş bir şansla son iki maçını kazandı. Rize'de penaltı gol olsa, Rize maçı kazanacaktı. Gol olmadı, uzatmanın da uzatmasında mutlak bir hakem hatasıyla maçı kazandılar. Pazar günü de İstanbul'da çok kötü oynadılar. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları, daha doğrusu koyamadıkları futbol içler acısıydı. Puan kaybedebilirlerdi ama yine kazandılar. G.Saray asla iyi futbol oynamıyor.
FATİH DOĞAN: Skor sizi yarışta tutar ama şampiyon yapmaz. Galatasaray için doğal bir süreç. Bence daha fazla kırılgan olabilirlerdi. Yeni ve değişen bir takım, 26.5 yaş ortalaması. Dönüşüm sancılıdır. Ama Fatih Terim bir şekilde kazanmayı ve yarışın içinde tutmayı biliyor. Sezon böyle geçecek. Avrupa'ya odaklanmış bir G.Saray, içeride pozisyon alacak. Sabırla bekleyecek. Diğer üç rakibinden sekmesini bekleyecek. Sessiz sedasız, kavgasız beklemesi de yeni stratejisi olacak. Bu arada eksiklerini giderecek. Konya'nın G.Saray karşısındaki baskın futbolunu ve tartışmalı pozisyonları görünce G.Saray'daki en büyük eksiklik 6 numara. Fatih hoca neden geçici çözümlerle çare aramak yerine 6 numara transfer etmedi, anlamıyorum.
KAYBETTİ AMA İNANCINI KAZANDI
- Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanında zirveyi kaptırdı. Bu yenilgi takımı nasıl etkiler?
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu maçta görüldü ki F.Bahçe 11'e 11 oynadığı tüm rakipleri karşısında kazanma şansına sahip. Zor bir deplasmanda bile golü bulmayı başardı, kalesini iyi savundu, rakibe zorluk çıkardı, hakemin takdir hakkı aleyhine olmasaydı en az bir puanla ve lider olarak İstanbul'a dönecekti. Bu maç oyunculara da, camiaya da şampiyonluk inancını perçinleten bir sonuç aslında. Bazen kaybederken kazanırsınız. Maçı kaybetti ama inancını kazandı.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe kaybetti ama 10 kişi kaldığı dönemde bile oyun olarak Trabzon'a ezilmedi. Ben bu yenilginin oyuncuları çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Sadece Pereira'nın ısrarla üçlü savunma oynamasına ara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Her maçın ayrı bir hikâyesi vardır. Maç 11'e 11 oynansaydı F.Bahçe kaybetmezdi.
FATİH DOĞAN: Pereira'nın niyeti iyi. F.Bahçe'yi ofansif oynatmaya çalışıyor, iyiyi bulma yönünde arayışı var. Ama F.Bahçe'nin zamanı yok. Pereira'nın Trabzon'da önemli bir hatası vardı. 3-4-3 sisteminde solda oynatması gereken Novak'ı ısrarla sağ stoper oynatıyor ve birçok maçta dikkat edin, ters ayakla yakalanıyor. F.Bahçe 3-4-3'ü iyi oynar ama orta sahanın sağı ve solu, savunmayı ve hücumu aynı ölçüde yapabilen oyuncular olmadığı müddetçe Fenerbahçe sıkıntı yaşamaya devam eder. Herkes stoperlerin adam kaçırmasına odaklanıyor, aslında esas sorun onların açığını kapatacak hızlı kanat orta sahaların olmaması. Bir yenilgi Fenerbahçe'yi sarsmaz.
BEŞİKTAŞ'A MORAL ŞOKU LAZIM
- Beşiktaş bugün Avrupa'da önemli bir maça çıkacak. Takımda bir geriye gidiş var sanki! Sergen Yalçın nasıl bir reçete yazmalı?
FATİH DOĞAN: Sakatlıklar ve değişen kadro, takımın ritmini bozdu. O yüzden beklentilerin gerisinde futbol oynuyor. Beşiktaş'ın toparlanmak için bir moral şokuna ihtiyacı var. Sporting maçı fırsat olabilir. Zor bir karşılaşma ama Beşiktaş sağlam bir galibiyetle toparlanacak ve tekrar yarışa güçlü bir şekilde ağırlığını koyacaktır. Beşiktaş'ın bu yarıştaki en büyük rakibi kendisi. Geçen seneki şampiyonluğa olan açlık, çifte kupanın getirdiği fazla öz güvene dönüşen gurur, gevşeme riskini taşıyor. 'Biz en iyisini biliriz' tavrı Beşiktaş'ın bu yoldaki en büyük rakibidir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önemli oyuncularının sezon başındaki form grafikleriyle Beşiktaş sorunsuz devam etti. Ancak sakatlık süreçlerinden sonra aynı durumda değiller. Beşiktaş zor anlarda hep takımdan sürpriz bir kurtarıcı çıkardı, şimdi Atiba'yı bile oyundan almak durumundalar. Birlikte istikrarlı oynamaya başladıklarında, muhtemelen tempoyu yakalayacaklar. Yine de Şampiyonlar Ligi maçları sonrasındaki krizler bitecek gibi değil.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın seyirci desteğiyle Portekiz ekibini yeneceğine inanıyorum. Başakşehir yenilgisi Sergen hocanın tercihlerinin sonucudur. Eğer 2. yarıda oyuna aldığı oyuncularla maça başlasaydı kaybetmezdi.
İSKENDER GÜNEN: Başakşehir maçında ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın temposuz bir oyun ortaya koyması, mağlubiyeti getiren en büyük etkendi. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra rakip alanda daha fazla olan, atak sürekliliğinin sağlandığı bir takım haline geldiler ama sorunları final yetersizliği ve atak sonuçlandıramamak olarak ortaya çıktı. Bu maçta kendi sahasında oynamanın avantajı ve taraftarıyla bütünleştiğinde daha farklı ve rakibi baskı altında tutan bir yapı içinde olacaklarını tahmin ediyorum.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş için bence Şampiyonlar Ligi bitti. Sporting'i yenemezlerse Avrupa da bitebilir. Ama belki de daha hayırlı olacak. Her iki kulvarda ilerleyebilmek sadece Türk takımları için değil her takım için zor. Ama kadro kalitesi açısından Beşiktaş şartlar ne olursa olsun, ligin ağır favorilerinden biri. Mutlaka toparlayacaklardır.
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