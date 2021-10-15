FENERBAHÇE HABERLERİ | Gürcan Bilgiç'ten Mesut Özil yorumu: Tereddütsüz oynamalı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen genç file bekçisi Altay Bayındır için Ajax'ın talip olduğu belirtilmişti. Altay'ın bonservis bedeli ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. enerbahçe'nin Altay Bayındır için 20 milyon euro beklentisi olduğu ifade edilirken, Ajax'ın teklifinin daha farklı olacağı kaydedildi. İşte detaylar...