15 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Gürcan Bilgiç'ten Mesut Özil yorumu: Tereddütsüz oynamalı
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi gözler iki takımında sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı konusunda çevrildi. Derbi öncesi Hamsik'in son durumu merak edilirken Fenerbahçe'de ise Mesut Özil konusu belirsizliğini koruyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanması planlanan olasılıklar... (TS spor haberleri)
Fenerbahçe'de Pereira gol yemek istemiyor. En net taktiği bu aslında. İçerdeyse üçüncü bölgede, deplasmandaysa ikinci bölgede baskısını kuruyor. Amaç; rakibi dengesiz yakalamak. Hatay deplasmanını hatırlayın; 70'e 30 topla oynama oranı ile iki gol 14 gol pozisyonu elde ettiler. Pazar günü de farklı olmayacak. Fotomaç yazarı Gürcan Bilgiç'ten karşılaşma öncesi çarpıcı değerlendirme geldi. İşte o sözler: Trabzonspor'un kazanma iştahı, bu maçta Fenerbahçe'nin silahı olacak. Alan savunması içinde Bakesetas'a baskı yapmalılar. Hamsik'in sakatlığında, Nwakaeme dışında etkili silahı da kalmıyor Trabzonspor'un. Mesut Özil tereddütsüz oynamalı. Mesut ile F.Bahçe yeniden buluşmalı. Yok dinlenmeli, yok hastaydı derken bu birliktelik zarar görüyor. Mesut bu sezonun Valencia ile birlikte en yararlı oyuncusu. O'na 1. sınıf davranmak zorundasınız. Çünkü problem yaşayacağınız maçlarda Mesut'a ihtiyacınız olacak. Büyük karşılaşmalar kendi yıldızlarını yaratır Büyük maçlar aslında oyuncuların konsantrasyonunu yükseltir. Bu maçlar kendi yıldızlarını da yaratır. Mesut oynayacak ama hep göz hapsinde olacaktır. İşte bu anları değerlendirecek diğer oyuncularınız sorumluluğu alırlar. Gustavo'nun yanına en uygun isim Mert Hakan Maç Mert Hakan'ı çağırıyor. Hem temposu olan, hem de öne oynayan bir oyuncu. Sosa'nın iyileşmesi ile birlikte Pereira duran topları da düşünürsek farklı bir karar verebilir. Ama maç temposu çok önemli. Bu nedenle hem Sosa, hem de İrfan Can değişiklik zamanını bekleyebilir. Zajc'ın sezon başı çıkışı önemliydi. Ama Gustavo ile birlikte baskı altında oynadıklarında top kaybediyorlar. Profilden gittiğinizde Mert Hakan veya Sosa doğru seçimler.
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