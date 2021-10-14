Hollanda devi Ajax'tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe'den transferi için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen genç file bekçisi Altay Bayındır için Ajax'ın talip olduğu belirtilmişti. Altay'ın bonservis bedeli ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. enerbahçe'nin Altay Bayındır için 20 milyon euro beklentisi olduğu ifade edilirken, Ajax'ın teklifinin daha farklı olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ocak transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk isteyen Kanarya'da ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin milli filebekçisi Altay Bayındır'ın ayrılığı söz konusu olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti.