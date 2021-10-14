14 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Hollanda devi Ajax'tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe'den transferi için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen genç file bekçisi Altay Bayındır için Ajax'ın talip olduğu belirtilmişti. Altay'ın bonservis bedeli ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. enerbahçe'nin Altay Bayındır için 20 milyon euro beklentisi olduğu ifade edilirken, Ajax'ın teklifinin daha farklı olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Hollanda devi Ajax’tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe’den transferi için...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe'de ocak transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk isteyen Kanarya'da ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin milli filebekçisi Altay Bayındır'ın ayrılığı söz konusu olabilir.

Hollanda devi Ajax’tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe’den transferi için...

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

Hollanda devi Ajax’tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe’den transferi için...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti.

Hollanda devi Ajax’tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe’den transferi için...

AJAX'IN TEKLİFİ...
Bununla beraber Ajax'ın teklifinin Fenerbahçe'nin beklentisinden bir hayli düşük olacağı kaydedildi. Ajax yetkililerinin Altay Bayındır için 15 milyon euroyu gözden çıkaracağı ancak bu miktarın üzerine geçmeyeceği aktarıldı.

Hollanda devi Ajax’tan flaş Altay Bayındır kararı! Fenerbahçe’den transferi için...

Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken kalesinde 12 gol gördü ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

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