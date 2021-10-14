FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden gündem Vedat Muriqi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin 2020 yazında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, burada beklenen performansı gösteremedi. İtalyan temsilcisiyle 42 maça çıkan ve sadece 2 gol kaydeden Kosovalı yıldız için Fenerbahçe'nin ocak ayında devreye girebileceği belirtildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Lazio formasıyla çıktığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol sevinci yaşayan Vedat Muriç kredisini tüketiyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kosovalı golcü, Çizme'de eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Fotomaç'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği haberde; "Lazio, Muriç'in performansından memnun değil. 20 milyon euro'luk maliyetle geldi. Sadece 2 golü var ve takıma katkısı çok az. Hakkında transfer iddiaları var. İtalya'dan ayrılması gündemde" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe'nin ocakta tekrar devreye girebileceği belirtildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ