Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler mutlu sona ulaşmak isterken bir yandan devre arasında yapılacak transferler için de harekete geçti. Kanarya, adı uzun süredir manşetleri süsleyen Januzaj'ı ocakta bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Adnan Januzaj için İspanyol basınından yeni iddia geldi. Mundo Deportivo'da Türkiye kaynaklı olduğu belirtilen haberde; sarı-lacivertlilerin ocak ayında 26 yaşındaki kanat için harekete geçebileceği kaydedildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Real Sociedad ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kosova asıllı Belçikalı futbolcu için İngiliz West Ham'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ