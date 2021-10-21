Avrupa Ligi maç özetleri A Spor'da

Avrupa Ligi özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Avrupa Ligi'ne dair her şey A Spor'da.

Avrupa Ligi özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Avrupa Ligi'ne dair her şey A Spor'da.

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