21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Avrupa Ligi maç özetleri A Spor'da

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının özeti A Spor’da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

Avrupa Ligi özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Avrupa Ligi'ne dair her şey A Spor'da.

Avrupa Ligi özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Avrupa Ligi'ne dair her şey A Spor'da.

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