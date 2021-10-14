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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den anlamlı hareket! Afrika'daki çocuklara sağlık desteği

Mesut Özil’den anlamlı hareket! Yine gönülleri fethetti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yoksul insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu son olarak Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Özil, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.

Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.


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