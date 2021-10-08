FENERBAHÇE HABERLERİ- Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi Tisserand müjdesi!
Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe, ikinci sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Heyecan dolu derbiye sahne olacak olan mücadele öncesinde sarı lacivertlilere, Marcel Tisserand'dan iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda milli oyuncular yer almadı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla da antrenman tamamlandı.
Öte yandan sakatlıktan dönen Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.
TISSERAND'DAN MÜJDE GELDİ!
Milli ara sonrası Trabzon önünde çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe'ye Tisserand'tan iyi haber geldi.
Kongolu stoper, zorlu karşılaşmaya yetişecek.
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