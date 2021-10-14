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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Berisha'dan Trabzonspor maçı sözleri! "Önemini biliyorum"

Berisha’dan derbi sözleri! Önemini biliyorum
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Salzburg'dan transfer ettiği Mergim Berisha, Kasımpaşa maçında attığı golle suskunluğunu sona erdirmişti. 23 yaşındaki santrfor, Trabzonspor maçının önemini bildiğini ve bu fırsatı kaçırmak istemediğini dile getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa maçında atan Mergim Berisha, Trabzonspor karşılaşmasına özel hazırlandı. Milli arada yoğun bir şekilde çalışan Alman futbolcu, formaya en yakın isim.

Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı Berisha şöyle konuştu:

"MOTİVASYONUM ÜST DÜZEYDE"

"Trabzonspor maçının önemini iyi biliyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet bu konuda gerekli uyarıları yaptı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Büyük maçlara her zaman daha iyi konsantre oluyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıp, galibiyete katkı sağlamak en büyük amacım. Umarım gol veya goller atarım."

Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'ya Salzburg'dan renklerine bağladığı 23 yaşındaki Alman futbolcu, Süper Lig'de 312 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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