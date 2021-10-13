Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yüzü gülüyor! Milli takımda...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yüzü gülüyor. Portekizli teknik adam, milli takıma yolladıkları oyuncuların performansından memnun kaldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına millîlerinden mahrum hazırlansa da onlardan gelen haberlerle moral buldu. Serdar Aziz'in sakatlığı endişeye sebep oldu ama gururlar peş peşe geldi.

Sahnede ilk parlayan isim Kim Min-Jae oldu. Kim, 7 Ekim'de Güney Kore'nin İran'ı 2-1 yendiği maçta 89'da gelen golün asistini yaptı. Ertesi gün Macaristan-Andorra maçında gecenin adamı Szalai olurken Enner Valencia, Ekvador'un Bolivya'yı 3-0'la devirdiği karşılaşmada ağları iki defa havalandırarak ülke tarihine geçti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Valencia, 33 gollük rekorunu 10 Ekim'de Venezuela karşısında 34'e çıkardı.

SERDAR COŞTURDU

Yunanistan'ın Gürcistan deplasmanındaki galibiyetini perçinleyen isim ise Dimitrios Pelkas oldu. Yunan yıldız, 90+5'te skoru 2-0'a taşıyan vuruşu yaparak yaklaşık 5,5 aylık gol hasretine de nokta koydu. Ancak bütün bu performansları geride bırakan başarıya Serdar Dursun imza attı. Fenerbahçe'nin golcüsü, millî formayla çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak sadece sarı lacivertlileri değil bütün Türkiye'yi sevindirdi. Serdar attığı golle Letonya karşısında galibiyet arzusunu ateşledi, Katar umudumuzu sürdürdü.

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