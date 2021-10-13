FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, Independiente forması giyen Fabricio Bustos için de girişimlerini sürdürmüş fakat kulübün yüksek bonservis talep etmesi sebebiyle mutlu sona ulaşamamıştı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız, yeni mukavele teklifini kabul etmezken transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Bustos, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğiniifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, Independiente'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU
Fotomaç'ın haberine göre; Haziran 2022'de Independiente ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin yeniden devreye gireceği aktarıldı.
İMZA İMKANI...
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Fabricio Bustos'a imza attırabilme ihtimali bulunuyor.
FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu.
Bustos, kariyeri boyunca 36 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...