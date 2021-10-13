13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, Independiente forması giyen Fabricio Bustos için de girişimlerini sürdürmüş fakat kulübün yüksek bonservis talep etmesi sebebiyle mutlu sona ulaşamamıştı. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız, yeni mukavele teklifini kabul etmezken transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fabricio Bustos transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

Bustos, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğiniifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, Independiente'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU
Fotomaç'ın haberine göre; Haziran 2022'de Independiente ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin yeniden devreye gireceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

İMZA İMKANI...
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Fabricio Bustos'a imza attırabilme ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fabricio Bustos gemileri yaktı! Sözleşme...

Bustos, kariyeri boyunca 36 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.

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