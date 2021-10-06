Fenerbahçe’de 7. resmi maçında ilk golünü atan Mergim Berisha'dan iddialı açıklamalar geldi. Yıldız oyuncu, “Süper Lig hiç kolay değil. Sonunda Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincimi yaşadım. Bunun devamı da gelecek” dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Mergim Berisha, geçen sezon Salzburg'da 22 gol, 14 asistlik müthiş performansı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe 'nin, 23 yaşındaki forveti kadroya katması, taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı.

Berisha için Sarı-Lacivertli macerası çok iyi başlamadı. Ancak Alman oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde şanssızlığını kırdı. Bu sezon 7. resmi mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Fanatik'in haberine göre Berisha, ilk golünün bu kadar geç gelmesinde, Süper Lig 'in tahmin edilenden daha zor olmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Berisha, "Burada rakipler gerçekten güçlü. Herkes kazanmak için sahaya çıkıyor. Alışmak kolay değil ama uyum sürecimi geride bıraktım. Benim için önemli olan ilk golü atmaktı. Bundan sonra devamı gelecek. Umarım uzun yıllar bu formayı giyip büyük katkı sağlarım ve şampiyonluklar yaşarım" ifadelerini kullandı.



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