13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır'a dünya devi Ajax kanca attı!

Fenerbahçe'nin yıldız kelecisi Altay Bayındır'ın talipleri artıyor. Özellikle 2 sezondur sergilediği performansla parmak ısırtan Altay Bayındır'ı dünya devleri takip ediyor. 23 yaşındaki Altay Bayındır, performansıyla piyasa değerini 16 milyon euro civarına çıkarmayı başarmıştı. Genç file bekçisi için Hollanda Ligi devi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 Giriş Tarihi: 13.10.2021

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için Ajax iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Altay Bayındır için en ciddi adayların başında Hollanda ekibi Ajax geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!

Sezon sonunda 25 yaşındaki kaleci Onana'nın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle arayışlara giren Hollanda ekibi Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!

Onana'nın sezon sonunda Inter'e transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Ajax, 23 yaşındaki Altay Bayındır için girişimlerini sıklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızı Altay Bayındır’a dünya devi Ajax kanca attı!

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan beklentisi ise en az 20 milyon Euro...

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