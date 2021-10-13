FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır'a dünya devi Ajax kanca attı!
Fenerbahçe'nin yıldız kelecisi Altay Bayındır'ın talipleri artıyor. Özellikle 2 sezondur sergilediği performansla parmak ısırtan Altay Bayındır'ı dünya devleri takip ediyor. 23 yaşındaki Altay Bayındır, performansıyla piyasa değerini 16 milyon euro civarına çıkarmayı başarmıştı. Genç file bekçisi için Hollanda Ligi devi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklifler hazırlamaya devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki eldiven için Ajax iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Altay Bayındır için en ciddi adayların başında Hollanda ekibi Ajax geliyor.
Sezon sonunda 25 yaşındaki kaleci Onana'nın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle arayışlara giren Hollanda ekibi Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi.
Onana'nın sezon sonunda Inter'e transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Ajax, 23 yaşındaki Altay Bayındır için girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan beklentisi ise en az 20 milyon Euro...
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