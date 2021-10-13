13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'tan flaş sözler! "6. - 7. oluyorlardı"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Erol Bulut, alınan kötü sonuçların ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı. Bir süre takım çalıştırmayan Bulut, Gaziantep FK'nın başına geçti. 46 yaşındaki antrenör, A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’tan flaş sözler! 6. - 7. oluyorlardı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u değerlendiren Bulut, Fenerbahçe günlerine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 46 yaşındaki teknik adam, "Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyor. Avrupa'dan teklifler vardı ama Fenerbahçeli olduğum için gitmedim. Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’tan flaş sözler! 6. - 7. oluyorlardı

"DOĞRU KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Erol Bulut, "Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’tan flaş sözler! 6. - 7. oluyorlardı

Türkiye'nin Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta ilk kez kadroya çağrılan ve karşılaşmayı da bir golle tamamlayan Serdar Dursun için ise Erol Bulut, "Serdar Dursun'un daha önceden Milli Takıma davet edilmesi gerekiyordu. Almanya 2. Ligi kolay bir lig değil. Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’tan flaş sözler! 6. - 7. oluyorlardı

"BENDEN ÖNCE 6. VE 7. OLDULAR"

"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" diyen Erol Bulut, "Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'da 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız. Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Serdar Aziz’den haber var! Gözündeki ödem geçmezse... Serdar Aziz'den haber var! "Gözündeki ödem geçmezse..."
Monchi’den F.Bahçeli yıldıza kanca! Monchi'den F.Bahçeli yıldıza kanca!
Pereira’nın forvet tercihi belli oluyor! Onun için geç kalınmış... Pereira'nın forvet tercihi belli oluyor! "Onun için geç kalınmış..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör