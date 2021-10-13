FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'tan flaş sözler! "6. - 7. oluyorlardı"
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Erol Bulut, alınan kötü sonuçların ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı. Bir süre takım çalıştırmayan Bulut, Gaziantep FK'nın başına geçti. 46 yaşındaki antrenör, A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u değerlendiren Bulut, Fenerbahçe günlerine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 46 yaşındaki teknik adam, "Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyor. Avrupa'dan teklifler vardı ama Fenerbahçeli olduğum için gitmedim. Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları...
"DOĞRU KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Erol Bulut, "Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı" dedi.
Türkiye'nin Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta ilk kez kadroya çağrılan ve karşılaşmayı da bir golle tamamlayan Serdar Dursun için ise Erol Bulut, "Serdar Dursun'un daha önceden Milli Takıma davet edilmesi gerekiyordu. Almanya 2. Ligi kolay bir lig değil. Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur" ifadelerini kullandı.
"BENDEN ÖNCE 6. VE 7. OLDULAR"
"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" diyen Erol Bulut, "Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'da 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız. Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım" ifadelerini kullandı.
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