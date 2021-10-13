FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de çarpıcı istatistik! 2010-11 sezonundan beri Alex de Souza’yı geçen yok

Bu sezon ligde henüz bir maçta 3 ve üstü gol atamayan sarı lacivertlilerde Valencia da en az 15 kez fileleri havalandırmayı amaçlıyor. Milli araya lider giren Fenerbahçe'de, şu ana kadar oynanan 8 maçta tek eksik olarak gollü galibiyetlerin eksikliği dikkat çekti.