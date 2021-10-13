FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de çarpıcı istatistik! 2010-11 sezonundan beri Alex de Souza'yı geçen yok
Fenerbahçe son yıllarda aradığı golcüyü bulmakta sorun yaşıyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkarken, son yıllarda takımın aradığı golcüyü bulamaması bu başarısızlığın en temel sebeplerinden biri. Nitekim Kanarya'da, 2010-11 sezonundan bu yana Alex de Souza'nın yakaladığı başarıyı yakalayan bir golcü çıkmadı. İşte dikkat çeken o istatistik...
Bu sezon ligde henüz bir maçta 3 ve üstü gol atamayan sarı lacivertlilerde Valencia da en az 15 kez fileleri havalandırmayı amaçlıyor. Milli araya lider giren Fenerbahçe'de, şu ana kadar oynanan 8 maçta tek eksik olarak gollü galibiyetlerin eksikliği dikkat çekti.
Aldığı 6 galibiyetin 5'ini 2 gol atarak elde eden sarı lacivertliler, ilk haftada ise Adana Demirspor'u 1-0 yenmişti.Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sadece Medipol Başakşehir'e gol atamadı.
Henüz ligde bir maçta 3 gol atamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira uyum sürecinin önemli ölçüde atlatıldığını ve sakatlar dönünce takımın gol bulma konusunda daha etkili olacağını düşünüyor.
Fenerbahçe'nin gol yollarında yaşadığı sıkıntı bu sezona özgü değil. Son 4 sezonda 3 ve daha fazla farklı kazanılan karşılaşma sayısı sadece 9. Bu dönemde Beşiktaş 24, Galatasaray 19, Trabzonspor ise 12 kez 3 ve daha farklı maçlar kazandı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, son 8 sezonda 2 sezon hariç maç başına gol beklentisinin altında kalıyor. Fenerbahçe'deki gol sorununun bu denli geriye doğru gidiyor olması forvet kaynaklı olduğunu gösteriyor.
Sarı lacivertliler adına 2010-11 sezonundan sonra 20 golü geçen isim bulunmuyor. 2010-11 sezonunda Alex'in attığı 28 golün ardından hiçbir oyuncu 20 gol barajının üzerine çıkmayı başaramadı.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Valencia'nın hedefi ise 15 golü geçmek. Başarılı hücum futbolcusunun beklentilerin farkında olduğu ve bu sezon sahada en iyi performansını sergilemeye söz verdiği öğrenildi.
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