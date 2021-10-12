Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, Letonya'yı uzatmalarda attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe, ay-yıldızlıları tebrik ederken TFF'ye göndermede bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında A Milli Takım'ımız, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.
97 YIL SONRA GELEN GALİBİYET!
Uzatma anlarında gelen golle karşılaşmayı kazanan milliler, Letonya karşısındaki şansızlığa da son verdi. A Milli Takımımız, bu mücadeleye kadar Letonya ile oynadığı son beş maçta da rakibini yenememişti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN TFF'YE GÖNDERME!
97 yıl aradan sonra gelen galibiyet ardından Fenerbahçe Kulübü sosyal medya üzerinden, TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili göndermede bulundu. A Milli Takım'ı tebrik eden sarı-lacivertliler, profesyonel liglerin başlama tarihlerine atıfta bulundu.
İşte o paylaşım...
Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.
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