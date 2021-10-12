FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük revizyona gitti ve adından söz ettirdi. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte büyük bir ivme kazandı. Kanarya'ya geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 11:31 ABONE OL