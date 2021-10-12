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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük revizyona gitti ve adından söz ettirdi. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte büyük bir ivme kazandı. Kanarya'ya geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 11:31
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırırken, 9 futbolcuyu da renklerine bağladı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

Bu hareketle birlikte takımdaki maliyet dengesini de korumayı başaran Kanarya, Portekizli teknik direktör önderliğinde Süper Lig'e de bomba gibi başladı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

Ligde 8 hafta oynanırken 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 16 puan topladı ve zirvede yer aldı. Bu süreçte ise kalesinde sadece 6 gol gördü.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası

3'LÜ SAVUNMA İŞE YARADI

Takıma gelmesiyle birlikte ilk işi sistemi değiştirmek olan Pereira'nın bu taktiği işe yaradı.

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