FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si savunma ile Süper Lig lideri!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde üst üste kazandığı maçlarla 8 haftada 19 puan toplamayı başardı. Kanarya'nın bu başarısının altında Pereira'nın savunmaya verdiği önem yatıyor. İşte detaylar...

Vitor Pereira ile 3'lü defansa dönen F.Bahçe'nin pek çok alışkanlığı da değişti. Geçen sezon sarılacivertlilerin en büyük silahı duran toplardı. Bu sezon geride kalan 8 haftada duran toptan sadece 1 gol buldu. Ayrıca sarı-lacivertliler bu sezon ligde kafayla gol bulamayan 8 takımından birisi. Geçen sezon 14 kafa golü atılmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; ligde 12 gol atabilen Kanarya, Konyaspor'la birlikte bu isatistikte 8. sırada. 102 şutla en fazla şut atan 9. takım. Liderliği getiren faktör ise savunma! Kim ve Szalai'li defans 6 golle Hatay ile birlikte en az gol yiyen takım.

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