19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Zorya Lugansk'a 1.5 yıllığına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, kulübünde kalacak gibi görünüyor. Zorya, Allahyar'ın 3.5 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanmayı düşünüyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına Zorya Lugansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ekibi, bu sezona da iyi başlayan Allahyar'ın opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Allahyar'ın Zorya ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

ALLAHYAR'IN TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Yeni yılla birlikte Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Allahyar Sayyadmanesh, Sarı-Lacivertlilerde fazla durmayacak gibi. Zira 20 yaşındaki Allahyar'ın birçok talibi sırada bekliyor. Akşam'ın haberine göre; oyuncunun şu anda formasını giydiği Zorya, 3,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmayı düşünürken Club Brugge başta olmak üzere bazı Rus ekipleri de genç golcü için pusuda. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Allahyar'ın devre arasında transferine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuya olan ilgiden memnun olan Ali Koç da makul bir bedel karşılığında transferde zorluk çıkarmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

FENERBAHÇE 753 BİN EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'i 2019-20 sezonu başında İstiklal takımından 753 bin euro karşılığında transfer etmiş ve İstanbulspor'a kiralamıştı. Allahyar daha sonra Zorya Lugansk'ın yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

ALLAHYAR: BENİMLE İLGİLENDİKLERİNİ DUYDUM

Öte yandan Allahyar hakkında çıkan transfer dedikodularını birkaç ay önce yaptığı açıklamada doğrulamıştı. 'Shakhtar ve Dinamo'nun benle ilgilendiğini duydum' diyen Allahyar, "Dedikodular hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

YENİ SEZONA DA İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Zorya formasıyla ligde 19 maça çıkan Allahyar, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Ukrayna ekibinde yeni sezona da iyi başlayan genç forvet, çıktığı 10 lig maçında 3 gol, 2 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe’de gündem transfer! Ferdi, Berke ve... Fenerbahçe'de gündem transfer! "Ferdi, Berke ve..."
Fikstür avantajı ellerinde! "Fikstür avantajı ellerinde!"
Antwerp maçının hakemi açıklandı! Antwerp maçının hakemi açıklandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör