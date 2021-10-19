FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Allahyar Sayyadmanesh...

ALLAHYAR'IN TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Yeni yılla birlikte Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Allahyar Sayyadmanesh, Sarı-Lacivertlilerde fazla durmayacak gibi. Zira 20 yaşındaki Allahyar'ın birçok talibi sırada bekliyor. Akşam'ın haberine göre; oyuncunun şu anda formasını giydiği Zorya, 3,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmayı düşünürken Club Brugge başta olmak üzere bazı Rus ekipleri de genç golcü için pusuda. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Allahyar'ın devre arasında transferine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuya olan ilgiden memnun olan Ali Koç da makul bir bedel karşılığında transferde zorluk çıkarmayacak.