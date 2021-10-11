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TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

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TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının İddaa oranları belli oldu. Buna göre bordo-mavililer karşılaşmada favori olan taraf oldu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Lider Fenerbahçe rakibini mağlup edip yerini sağlamlaştırmak isterken, Trabzonspor ise sahasında kazanıp zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. İddia risk yönetimi, kritik mücadele öncesi iddaa oranlarını açıkladı.

Buna göre ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.07, beraberliğe 3.25, deplasman ekibi Fenerbahçe'ye ise 2.80 oran verildi.

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